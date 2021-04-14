TUSAŞ yeni nesil A30 ailesi için ilk 'Section-18' panellerinin teslimatını gerçekleştirdi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), AIRBUS tarafından geliştirilen yeni nesil yolcu uçağı A320 ailesinin uzun uçuşlar için tasarlanan A321XLR uçağında tek kaynak olarak ilk 'Section-18' panellerinin sevkiyatını gerçekleştirdi.

Hava yapısalları alanında yarım asra yakın tecrübesi bulunan TUSAŞ, bugüne kadar edindiği tecrübe ve mevcut olan yetkin iş gücü ile havacılık ekosisteminin önemli bir paydaşı olarak yeni nesil hava araçlarının da kritik panellerinin tasarımından üretimine tüm aşamalarında yer almaya devam ediyor. TUSAŞ, ilk kez 1995 yılında başladığı ve bugüne kadar 5 bin uçaklık setin üzerinde üretimini tamamlayıp teslimatını gerçekleştirdiği "Section-18" panellerinde çok daha uzun uçuşlara imkan tanıyan A321 XLR uçakları için TUSAŞ tarafından yeniden yapısal güçlendirme yapılan modifikasyonlu 'Section-18' panellerinde ilk setin sevkiyatını tamamladı. TUSAŞ'ın tek kaynak olarak ürettiği ve uçağın arka çıkış kapısının bulunduğu kısmı ifade eden Section 18, sağ-sol ve alt-üst olmak üzere dört ana panelden oluşuyor ve bir set panelde bin 200 detay parça yer alıyor. Yeni nesil A320 ailesi içinde Section 18 kısmının tek kaynak üretici olan TUSAŞ, ilk etapta 5 uçaklık setin üretimini tamamlayıp sevkiyatını gerçekleştirecek. - ANKARA