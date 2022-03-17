Tuşba Belediye Başkanı Akman, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akman, mesajında, ramazan ayının müjdeleyicisi Berat Kandilini idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Berat Kandilinin, kurtuluş, af, merhamet ve mağfiret gecesi olduğunu ifade eden Akman, şunları kaydetti:

"Allah'ın sınırsız af, merhamet, yardım ve bereketine vesile olan ramazan ayı öncesinde mübarek Berat Kandili'ne erişmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Berat Kandili, Cenab-ı Allah'ın kendisinden af dileyenleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği önemli gecelerden bir tanesi. Kandiller, birlik, beraberlik ve manevi duyguların arttığı gecelerdir. Bu önemli geceler aynı zamanda manevi iklimiyle gönüllerimizi de aydınlatarak zihinlerimizi berraklaştırmaktadır. Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği Berat Gecesi'nin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerim."