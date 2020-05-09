Tuşba Belediye Başkanı Akman'dan annelere ziyaret - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, anneleri evlerinde ziyaret ederek "Anneler Günü"nü kutladı.

Başkan Akman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlanmasının olduğu kentte, anneleri evlerinde ziyaret etti.

Annelerin "Anneler Günü"nü kutlayan Akman, onlara ceviz ve çam fidanı hediye etti.

Akman, yaptığı açıklamada, bu yıl da anneleri unutmadıklarını ve onları evlerinde ziyaret ettiklerini söyledi.

Gelecek nesillere yeşil bir dünyayı ancak annelerin bırakabileceğini belirten Akman, "Bu verdiğimiz hediye fidanlar inşallah toprakla buluşturularak gelecek nesillere daha yeşil bir Tuşba bırakmış oluruz." dedi.

Anneler de bu anlamlı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Akman'a teşekkür etti.