Tuşba Belediye Başkanı Akman'dan Kandil Gecesi mesajı - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Akman, mesajında, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının had safhaya ulaştığı Ramazan ayının son günlerine yaklaşıldığını belirtti.

Tutulan oruçların, yapılan ibadet ve yardımların Kadir Gecesi ile zirveye ulaştığı ifade eden Akman, şunları kaydetti:

"Kadir Gecesi, sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. Dargınlıklara ve kırgınlıklara son vermek, nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hakim kılmak için bu gece insanlara önemli fırsatlar sunmaktadır. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede camilerimiz kapalı olduğu için ibadetlerimizi evlerimizde yapalım. Hem kendimizin hem de sevdiklerimizin sağlığı için açıklanan kuralların dışına çıkmayalım. İnsanlığın, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan salgından kurtulması için bol bol dua edelim."