Tuşba Belediye Başkanı Akman, yaşlıları yalnız bırakmadı - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 65 yaş üstü vatandaşları yalnız bırakmayarak onlarla birlikte parkta yürüyüş yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yüksek risk grubunda oldukları için sokağa çıkma yasağı getirilen ve uzun bir süredir evde bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar bugün dışarı çıkabildi.

Evlerine en yakın parklara gelen vatandaşları Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman yalnız bırakmadı.

Sancaktepe Dostluk Parkı'na gelen 91 yaşındaki Mehmet Yıldızbaş ve eşi Zehra Yıldızbaş ile sohbet eden Başkan Akman, onlarla bir süre yürüyüş yaptı.

Yıldızbaş çiftiyle sohbet eden Akman, tedbirlerin elden bırakılmaması konusunda tavsiyelerde bulundu.

Akman, Zehra Yıldızbaş'ın Anneler Günü'nü de tebrik etti.