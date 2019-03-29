Tuşba Belediye Başkanı Özgökçe, Mevlit Programına Katıldı
1 saat önce
Van'ın merkez Tuşba Belediyesi Başkanı Fevzi Özgökçe, bölgenin tanınan kanaat önderlerinden Hacı Abdülkerim Sona tarafından verilen mevlit programına katıldı.
Van
'ın merkez Tuşba
Belediyesi Başkanı Fevzi Özgökçe
, bölgenin tanınan kanaat önderlerinden Hacı Abdülkerim Sona tarafından verilen mevlit programına katıldı.
Tuşba ilçesinde yaşayan ve bölgenin tanınan kanaat önderlerinden Hacı Abdülkerim Sona, Akköprü Mahallesi'nde yaptırdığı taziye evinde bir mevlit verdi. Düzenlenen mevlit programına Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe'nin yanı sıra AK Parti
Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu
, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Muğdat Günini, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda mahalleli katıldı.
Programda bir konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Akköprü Mahallesi'nde taziye evinin kurulmasında emeği geçen Hacı Abdülkerim Sona'ya teşekkür etti. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:38 Kaynak: İHA
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