Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'dan 'Çanakkale Zaferi' mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'dan 'Çanakkale Zaferi' mesajı - Son Dakika

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'dan 'Çanakkale Zaferi' mesajı

6 saat önce

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'dan 'Çanakkale Zaferi' mesajı, System.String[]

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Akman, yayımladığı mesajda; her yıl 18 Mart'ta kutlanan 'Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin şehadete özlem duyan bir milletin destanı olduğunu söyledi. Çanakkale Zaferi'nin kahraman askerlerimizin dünya tarihine damgasını vuran destansı mücadelesi neticesinde kazanıldığını dile getiren Başkan Akman, "Çanakkale Zaferi, yalnız bizim tarihimizin değil, yakın dünya tarihinin de en önemli savaşlarından biridir. Şanlı tarihimizde unutulmaz bir yere sahip olan bu büyük zafer, vatan topraklarının dört bir yanından gelerek Çanakkale'de işgal kuvvetlerine geçit vermeyen kahramanlarının, bugün Türk milletinin sahip olduğu birlik ve beraberliğin ne kadar sağlam temeller üzerine oturduğunun, bütün dünyaya en gür sesle ilan etmiş olduğunun sembolüdür" dedi.


Çanakkale Zaferi'nin kanın silaha, mazlumun zalime galip geldiği günün adı olduğunu vurgulayan Başkan Akman, "Aziz şehitlerimizin kanlarıyla suladıkları ve bizlere emanet ettikleri bu toprakları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da muhafaza etmek, en kutsal görevlerimizdendir. Bizlere bu büyük zaferin gururunu yaşatan şehitlerimizi asla unutmadan, birlik ve beraberliğimizin ehemmiyetini idrak ederek yeni nesillere bu bilinci aktarmayı bir borç bilmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanın bağımsızlığı, milli birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:34 Kaynak: İHA
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