Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın mahalle ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçeye bağlı mahalleleri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahalle sakinleriyle bir araya gelen Akman, vatandaşlarla sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi.

Meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu mahalle ziyaretlerinin süreceğini belirten Akman, "Hizmetlerimizi her zaman halkımızdan aldığımız güçle yapıyoruz. İlçemizin geleceğini vatandaşlarımızla birlikte planlıyoruz. Her mahalleye eşit oranda hizmet götürme çabası içindeyiz. Projelerimizi vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini dikkate alarak hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın desteğiyle ilçemizi Van'ın yükselen değeri yapacağız." dedi.