Tuşba Belediye Meclisi'nden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tuşba Belediye Meclisi'nden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Tuşba Belediye Meclisi'nden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

6 saat önce

Van'ın Tuşba Belediye Meclisi AK Parti Grubu, İdlib'de rejim unsurları tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik hain saldırıyı kınadı.

Tuşba Belediye Meclisi'nden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek, System.String[]

Van'ın Tuşba Belediye Meclisi AK Parti Grubu, İdlib'de rejim unsurları tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik hain saldırıyı kınadı.


Belediyenin mart ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Salih Akman başkanlığında gerçekleştirildi.


Akman, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremde Başkale ilçesinde hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabır diledi.


AK Parti Grubu Sözcüsü Sıracettin Ünlü de İdlib'de zulmü engellemek, barışı tesis etmek için devletin atacağı tüm adımları desteklediklerini söyledi.


Bölgede huzuru sağlamaya çalışan askerlere yapılan saldırıyı unutmayacaklarını ifade eden Ünlü, şunları kaydetti:

"Şehit ve yaralılarımız var. Acımız büyük. Kahraman ordumuz, kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştirecektir. Ordumuz, Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdi. Bu cevap 'Bahar Kalkanı Harekatı'yla devam edecek. Her türlü siyasi düşünceyi bir kenara bırakarak ülke, millet ve mazlumlar için kenetlenmemiz gerekiyor." dedi.


Ünlü, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, gazilere de şifa diledi.

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:58 Kaynak: AA
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