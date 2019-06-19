Tuşba Belediyesi 'Atık Getirme Merkezi' kurdu

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı?

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Sisi benzetmesine jet yanıt: Milletimiz ismimi çok iyi biliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Küçükkaya ve İmamoğlu'nun otel görüşmesine sert tepki: Bu ne ahlaksızlıktır