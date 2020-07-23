Tuşba Belediyesi cadde ve sokakları yıkadı - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürüttükleri temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Salih Akman, ilçede vatandaşların sağlığının korunması ve temiz bir çevrede yaşamalarının sağlanması için çaba gösterdiklerini belirtti.

İlçe merkezindeki 10 mahallede cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkadıklarını belirten Akman, "Halkımızın Kurban Bayramını temiz, sağlıklı bir ortamda geçirmelerini sağlayacağız. Koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. Önlemlerle bu salgının üstesinden geleceğiz. Tüm İslam aleminin ve milletimizin bayramını şimdiden tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.