Tuşba Belediyesi çiftçilere Erciş üzümü fidesi dağıttı - Son Dakika

Tuşba Belediyesi çiftçilere Erciş üzümü fidesi dağıttı

Tuşba Belediyesi kentte üzüm bağcılığını geliştirmek amacıyla çiftçilere Erciş üzümü fidesi dağıttı.

Tuşba Belediyesi kentte üzüm bağcılığını geliştirmek amacıyla çiftçilere Erciş üzümü fidesi dağıttı.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kırsal mahallelerde geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan üreticilere destekler devam ediyor.

İlçeye bağlı 40 mahallede 50 model ceviz bahçesinin oluşturulmasına katkı sağlayan belediye, şimdi de 20 mahallede üzüm bağı kurulması için üreticilere Erciş üzümü fidanı dağıtıyor.

Bardakçı Mahallesi'nde düzenlenen fidan dağıtım ve dikim töreninde konuşan Belediye Başkanı Salih Akman, belediye olarak ilçedeki 40 mahalleye kurdukları model ceviz bahçeleriyle 5 bin ceviz ve badem fidanını toprakla buluşturduklarını söyledi.

Akman, Erciş üzümünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çeliğinden elde edilen bin üzüm fidanını Erciş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden temin ederek ilçedeki üreticilere ücretsiz dağıttıklarını belirtti.


Tuşba ilçesinin eğitim, sanayi ve hayvancılığın yanı sıra tarım alanında da hızla geliştiğini ifade eden Akman, "Erciş ilçemizin birçok yerinde yetiştirilen Erciş üzümünün köklü bir geçmişi vardır. Karataşlar mevkisinde bulunan taşlar üzerine Kral II. Sarduri (M.Ö. 764-735) tarafından yazdırılan çivi yazılı kitabede, 'Erciş'te üzüm bağlarının kurulduğunu, bağlardan üzüm çalanların cezalandırılacağı' belirtilmektedir. Küçük taneli ve ekşimsi farklı bir tadı bulunan Erciş üzümünün bağbozumu, eylül ayının sonundan kasım ayının başına kadar devam etmektedir. En büyük hedefimiz büyük bir ekonomik değeri bulunan, aynı zamanda kültürel miras olan üzüm bağcılığını yaygınlaştırmak. Bu kapsamda, belediyemize hibe edilen fideler ilk etapta 20 kırsal mahallemize dağıtılmıştır. Üzümün daha fazla yaygınlaşması ve ticari bir değer olarak daha ön plana çıkmasını istiyoruz." diye konuştu.

Tuşba, Erciş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tuşba Belediyesi çiftçilere Erciş üzümü fidesi dağıttı - Son Dakika

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