"Belirlediğimiz hedefler doğrultusunda çalışma yapıyoruz. Önceliğimiz trafik yoğunluğunun fazla olduğu ana arterler, minibüs ve otobüs güzergahları oldu. Halkın konforlu yolculuk yapmasını önemsiyoruz. İlçenin değişimine ve gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarımız sürüyor. Asfalt ve kilit parke taşı çalışmaları sayesinde hemşerilerimiz güvenli ve sağlıklı şekilde evlerine gidiyor."

Kaynak: AA

Salih Akman, Tuşba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tuşba'da asfalt ve parke taşı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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