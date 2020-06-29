Tuşba Belediyesi'nden çiftçilere destek - Son Dakika

Tuşba Belediyesi'nden çiftçilere destek

Tuşba Belediyesi'nden çiftçilere destek Başkan Akman, çiftçilere Erciş üzümü fidesi dağıttı Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, çok büyük bir ekonomik değeri ve aynı zamanda kültürel miras olan üzüm bağcılığını ilçede yaygınlaşmak istediklerini söyledi.

Tuşba Belediyesi'nden çiftçilere destek

Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi

Başkan Akman, çiftçilere Erciş üzümü fidesi dağıttı

VAN - Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, çok büyük bir ekonomik değeri ve aynı zamanda kültürel miras olan üzüm bağcılığını ilçede yaygınlaşmak istediklerini söyledi.

Tuşba Belediyesi; kırsal mahallelerde yaşayan, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan üreticilerin hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da her biri en az 5 dönüm olmak üzere 20 adet 'Model Ceviz Bahçesi'ni hayata geçiren Tuşba Belediyesi, şimdi de 20 mahallede üzüm bağı kurmak amacıyla üreticilere Erciş üzümü fidanı dağıtımına başladı.

Bardakçı Mahallesi'nde düzenlenen üzüm fidanı dağıtım ve dikim töreninde konuşan Başkan Akman, belediye olarak ilçenin 40 mahallesinde kurdukları 50 adet 'Model Ceviz Bahçesi' ile 5 bin adet ceviz ve badem fidanını toprakla buluşturarak üreticiye destek olduklarını ifade etti. Başkan Akman, Erciş üzümünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çeliğinden elde edilen bin adet üzüm fidanını Erciş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden temin ederek ücretsiz olarak ilçedeki üreticilere dağıttıklarını belirtti.

Tuşba ilçesinin eğitim, sanayi ve hayvancılıkta olduğu kadar Sarımehmet Barajı sulama kanallarının yapımı ile birlikte son yıllarda tarım alanında da hızla gelişim gösterdiğini ifade eden Başkan Akman, "Erciş ilçemizin birçok yerinde yetiştirilen Erciş üzümünün köklü bir geçmişi vardır. Karataşlar kevkiinde bulunan taşlar üzerine, Kral II. Sarduri tarafından yazdırılan çivi yazılı kitabede; Erciş'te üzüm bağlarının kurulduğunu, bağlardan üzüm çalanların cezalandırılacağı belirtilmektedir. Küçük taneli ve ekşimsi farklı bir tadı bulunan Erciş üzümünün bağbozumu, eylül ayının sonu kasım ayının başlarına kadar devam etmektedir" dedi.

En büyük hedeflerinin, büyük bir ekonomik değeri ve aynı zamanda kültürel miras olan üzüm bağcılığının yaygınlaşması olduğunu dile getiren Başkan Akman, "Bu kapsamda, belediyemize hibe edilen fideler ilk etapta 20 kırsal mahallemize dağıtılmıştır. Üzümün daha fazla yaygınlaşması ve ticari bir değer olarak ön plana çıkmasını istiyoruz. İnşallah bu çalışmamızı önümüzdeki yıllarda da artırarak devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardında Başkan Akman, Mahalle Muhtarı Tevfik Uçar ve mahalle sakinleri ile birlikte üzüm fidanı dikti.

Salih Akman, Erciş, Tuşba, Van, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tuşba Belediyesi'nden çiftçilere destek - Son Dakika

Son Dakika

00:33 Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'i öldüren zanlı, su kuyusunda yakalandı 23:26 Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı 23:12 Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti 22:20 Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 21:52 Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 18:30 17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:01 Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı 14:53 Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme 14:40 Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir 14:13 Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı 10:12 Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi 07:21 Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor 01:53 İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'i öldüren zanlı, su kuyusunda yakalandı
00:32
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
23:54
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
23:40
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
23:27
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
23:25
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
23:18
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
23:11
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
22:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 00:50:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuşba Belediyesi'nden çiftçilere destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]