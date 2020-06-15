Tuşba Belediyesi'nin HDP'li meclis üyesinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı - Son Dakika

Tuşba Belediyesi'nin HDP'li meclis üyesi O.C.'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Tuşba Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il dışında gelen kardeşine uygulanan karantina süreci daha bitmeden HDP'li meclis üyesi O.C.'nin birkaç gün öncesinde yaşadığı sağlık sorunundan dolayı bir sağlık kuruluşuna başvurmasına rağmen sorumsuzca davranarak yapılan Haziran Ayı Meclis toplantısına katıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Böyle hassas bir dönemde sağlık sorunu yaşamasına rağmen katıldığı toplantı başına alacağı 'huzur hakkı' için başta kendisi ve ailesi olmak üzere toplumun sağlığını hiçe sayan HDP'li Meclis Üyesi O. C.'nin önceki gün tekrar fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıkması üzerine hastaneye yatırıldı. Tuşba Belediye Meclis Üyeleri ile toplantıda görevli personeller de evlerinde izole edilerek 14 günlük karantina uygulama sürecine tabi tutuldular. Belediye meclisinin çalışmalarını sekteye uğratma ve vatandaşa yapılacak hizmetlerin zamanında yapılmasını engellemeye yönelik yapılan bu tür sorumsuz davranış ile bildiği halde meclis toplantısına katılan O.C. hakkında gerekli yasal takip ve işlemler başlatılacaktır."

Şu ana kadar hastaneye yatırılan O.C.'nin dışında Tuşba Belediyesi Meclis üyeleri ile meclis toplantısında görevli 8 personelde Kovid-19 semptomuna rastlanılmadığı ifade edildi.



Belediyenin meclis toplantısı için meclis üyelerine gönderilen davet mesajında, koronavirüs konusunda gerekli duyarlılığın gösterilmesinin istenildiği aktarılan açıklamada, "Toplantı günü ise meclis salonu girişine Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve meclis toplantısı yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılmış, tüm meclis üyelerin ateşleri ölçüldükten sonra salona alınmış, dezenfekten tutulmuş ve kendilerine maske ile eldiven dağıtılmış, toplantı boyunca da maskelerinin çıkarılmaması konusunda gerekli ikazlar yapılan meclis üyeleri, sosyal mesafe kuralına göre birer kişi olarak oturtulmuş. Ayrıca her gün toplantı başlamadan önce meclis toplantı salonunda gerekli havalandırma yapılmış ve dezenfekte edilerek hazırlanmış. Alınan tüm bu tedbirler ise kayıt altında alınmış." denildi