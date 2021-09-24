Tuşba Belediyesi'nin yapacağı "Bedesten Çarşısı Projesi" ödüllendirildi - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediyesi'nce yapılacak "Bedesten Çarşısı Projesi" Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından ödüllendirildi.

Tuşba Belediyesi'nden yapılan bilgilendirmeye göre, Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen yarışmada 6 kategoride ödüller verildi.

Belediyenin İstasyon Mahallesi'nde yapacağı "Bedesten Çarşısı Projesi" de yarışmada ödüllendirildi.

İstanbul Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende başarı ödülünü Belediye Başkanı Salih Akman aldı.

Akman, yaptığı konuşmada, kentsel gelişimin sürdürülmesi amacıyla ulaşım ağları üzerine kurulan klasik pazar anlayışını değiştirmek istediklerini belirterek, proje ile denetlenebilir bir ticari alan oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.