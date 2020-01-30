Tuşba Belediyesi, okula başlayacak öğrencileri tıraş ettirdi - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediyesi, pazartesi günü okula başlayacak öğrencileri ücretsiz tıraş ettirdi.

Belediye Başkanı Salih Akman'ın talimatıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında yarıyıl tatilinin ardından okula başlayacak çocuklar için Şemsibey Mahallesi'nde etkinlik düzenlendi.

Belediye bünyesindeki kuaförler, mahallede pazartesi günü okula başlayacak erkek çocukları tıraş etti, kız çocuklarının da saç bakımını yaptı.

Belediye Başkanı Akman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte bakıma muhtaç ailelere yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Tüm kesimlere devletin sıcak yüzünü göstermeye çalıştıklarını ifade eden Akman, "Herkese hizmet ulaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi de okula başlayacak öğrencilerimizin tıraşını yapıyoruz. Özellikle kuaföre gitmeye imkanı olmayan çocuklarımıza böyle hizmet vermek istedik. Şimdiye kadar yaklaşık 2 bin yaşlı ve öğrencinin tıraşını yaptık." diye konuştu.

Beşinci sınıf öğrencisi Ercan Atabey ise "Yarıyıl tatilindeyiz. Pazartesi günü okullar başlayacak. Belediye ekipleri okul öncesinde bizi tıraş etti. Belediyemize teşekkür ediyoruz." dedi.