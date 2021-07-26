Tuşba Belediyesinde bayramlaşma - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Kurban Bayramı dolayısıyla personeli ile bayramlaştıktan sonra mesaiye başladı.

Belediye hizmet binası önünde düzenlenen bayramlaşmaya; Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personelleri katıldı. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardında sabah saatlerinde mesainin başlamasıyla birlikte tüm personeliyle bayramlaşarak geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik eden Başkan Akman, personele mutlaka korona virüs aşısı olmaları tavsiyesinde bulundu. Başkan Akman, "Arkadaşlar, sizlerden tek bir ricam var. Aşımızı olalım, olmayan arkadaşlarımız varsa onları da aşı olmaları için uyaralım. Özellikle son günlerde vaka sayısı hızla artıyor. Kendi sağlığımız için ilimizin ve ülkemizin geleceği için aşımızı olalım" dedi.

Personele, sosyal mesafe ile temizlik kuralına uymaları konularından da uyarılarda bulunan Başkan Akman, "Yaşanan vaka ve vaka ile yaşanan temastan dolayı zaman zaman çok ciddi personel sıkıntısı çekiyoruz. Bu nedenle ister istemez işler aksıyor. Bu tür aksaklıkların yaşanmaması için her arkadaşımız üzerine düşen sorumluluğu mutlaka yerine getirmelidir. Tuşba Belediyesi ailesinin üyeleri olan siz değerli çalışma arkadaşlarımın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, birlik ve beraberlik içerisinde aileniz, çocuklarınız, torunlarınızla nice sağlıklı ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Akman, daha sonra tüm personeli ile bayramlaştıktan sonra mesaiye başladı. Ayrıca personele kolonya ve şeker ikramında bulunuldu. - VAN