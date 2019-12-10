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Son Dakika Güncel Tuşba Belediyesinden 2019 yılı değerlendirme toplantısı - Son Dakika

Tuşba Belediyesinden 2019 yılı değerlendirme toplantısı

6 saat önce

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 2019 yılında yapılan yatırım ve çalışmalarla 2020 yılı hedeflerinin ele alındığı 'Birim Müdürleri Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Tuşba Belediyesinden 2019 yılı değerlendirme toplantısı, System.String[]

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 2019 yılında yapılan yatırım ve çalışmalarla 2020 yılı hedeflerinin ele alındığı 'Birim Müdürleri Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nı gerçekleştirdi.


Belediye Başkanı Salih Akman başkanlığında belediye meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. İnsani değer ve vasıfları koruyarak hizmet ürettiklerini ve üretmeye devam edeceklerini belirten Başkan Akman, özveriyle hizmet üreten, fedakar ve vefakar personele çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Tuşba Belediyesinin her çalışanın insana sevgiyle yaklaşan, kanunlar ve mevzuat çerçevesinde görev yapan kişilerden oluştuğunu dile getiren Başkan Akman, "Göreve başladığımız günden itibaren büyük şevk ve azimle hep birlikte çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Yol aldıkça hizmetlerimiz oturmaktadır" dedi.


"Kurumlarımızla ortak hareket ettik"


Bugüne kadar tüm kurumlarla işbirliği içerisinde hareket ettiklerini belirten Başkan Akman, "Başta Valimiz Mehmet Emin Bilmez ve Kaymakamımız Meral Uçar Arpa olmak üzere valilik, kaymakamlık makamları ve diğer tüm kurumlarımızla birlikte ortak çalışmalar yürüttük. Tüm bunların neticesinde Van'ımız ve Tuşba'mız kazandı. Hiçbir kurumla farklı görüşlere düşerek ayrım gözetmedik. Olası bir sorunda anında bir araya geldik ve anında sorunlara çözüm ürettik" şeklinde konuştuk. - VAN

Salih Akman, Tuşba, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:18 Kaynak: İHA
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