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Tuşba Belediyesinden açıklama - Son Dakika

Tuşba Belediyesinden açıklama

27.08.2021 15:08
Tuşba Belediyesinden açıklama, System.String[]

Van'ın Tuşba Belediyesi, bir köşe yazarının gündeme getirdiği ve kurumlarını ilgilendiren konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Van'ın Tuşba Belediyesi, bir köşe yazarının gündeme getirdiği ve kurumlarını ilgilendiren konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Tuşba Belediyesinden yapılan açıklamada, "Son günlerde bir basın kuruluşumuzun köşe yazarlarından ve söz konusu kuruluşun sahibi olan basın mensubunun gündeme taşıdığı ve kurumumuzu ilgilendiren kısmıyla ilgili olarak, topluma karşı olan sorumluluğumuz gereği açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Basının temel görevi, olaylar hakkında objektif ve tarafsız bir şekilde halkı aydınlatmak, kamuoyunu bilinçlendirmek, yöneticileri yeri geldiğinde eleştirmek ve uyarmak, toplumun ortak sorunlarını ele almak ve paylaşmaktır. Bu hususları doğru ve tarafsız bir şekilde insanlara aktarmakta hiçbir kısıtlama ile karşı karşıya kalmaması, tamamen özgür olması gerekir. Ancak, bilgilerin çarpıtılması, sansasyonel haberler yapılması basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmemesi gerekmektedir. Söz konusu yazıda; 'Tuşba Belediyesi hizmet binası yanında bulunan arsa daire karşılığı ihaleye verilirken kaç müteahhit ihaleye davet edildi? İhale hangi şartlarda, kimlere nasıl verildi?' Şeklinde soru sorulmuş. Yaptığımız bu ihaleye hiçbir müteahhit mevzuata göre davet edilemez. Çünkü; ihalemiz davetiye yöntemiyle değil, açık ihale şartlarına göre yapılmıştır. Bu nedenle müteahhit davet edilemez. Yapmış olduğumuz ihale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. Maddesi'ne (Kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle yapılmıştır) göre yapılmıştır. İhale ilanı 2886 Devlet İhale Kanunu'nun 17. Maddesi'ne göre iki yerel, iki ulusal ve resmi gazeteye verilen ilanlarla kamuoyuna duyurulmak suretiyle daha fazla firmanın katılımı sağlanmak istenmiştir. Açık olarak yapılan ihalemize birçok firma katılım sağlamış ve yapılan değerlendirmeler ile sonuçlanmıştır. 'Tuşba Sahil Bandı Yolu'nun yapımı sipariş üzeri hangi siyasetçilerin birinci derece yakınlarına verildi?' deniliyor. Hiçbir kurumun sipariş üzeri ihale verme gücü yoktur. Tüm iş ve işleyiş kanunlar çerçevesinde yürür ve yürütmek zorundadır. Bahse konu bu ihalemiz, 2017 yılında dolgusu yapılan 'İskele Sahil Yolu'nda ciddi çökmeler olduğu, bu çökmeler sebebiyle can ve mal kaybına yol açabileceği ihtimalini göz önünde bulundurmak suretiyle gerekli müdahaleyi yapmamız mecburiyeti doğmuştur. İhalenin yapıldığı tarih (16.09.2020) ve bölgemizin iklim şartları dikkate alındığında, asfaltlama çalışmalarının sağlıklı yürümesi açısında, aciliyet durumu söz konusu olduğundan dolayı davetiye yöntemiyle ihalemiz yapılmıştır. İhalenin açık yapılması durumunda sürecin aksayacağını ve sonuç alınamayacağı açıktır. İhalemize 7 büyük ölçekli firma davet edilmiş ve yüzde 21.68 gibi bir kırım ile ihale edilmiştir. Tuşba Belediye Başkanlığı olarak halkımıza verdiğimiz her sözümüze ve her vaadimize sonuna kadar bağlı kalacağımızı, şeffaf belediyecilik anlayışından ödün vermeyeceğimizi, halkımıza hizmet etme noktasında bir adım dahi geri durmayacağımızı bu vesileyle tekrarlıyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz" denildi. - VAN

Tuşba Belediyesinden açıklama

Tuşba, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tuşba Belediyesinden açıklama - Son Dakika


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