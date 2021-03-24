Tuşba Belediyesinden bahar temizliği - Son Dakika

Tuşba Belediyesinden bahar temizliği

24.03.2021 10:15
Tuşba Belediyesinden bahar temizliği, System.String[]

VAN (İHA) – Van'ın Tuşba Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte İskele sahili başta olmak üzere ilçe genelinde temizlik seferberliği başlattı.

VAN (İHA) – Van'ın Tuşba Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte İskele sahili başta olmak üzere ilçe genelinde temizlik seferberliği başlattı.

İlçenin birçok noktasında aynı anda temizlik çalışması başlatan Tuşba Belediyesi ekipleri, Van Gölü sahiline rastgele atılan tonlarca çöp topladı. Van'ın adeta can damarı sayılan Van Gölü'nün kıyısındaki kirliliği önlemek için ekiplerin canla başla çalıştığını dile getiren Belediye Başkanı Salih Akman, insan yoğunluğundan kaynaklı en fazla kirlenen İskele sahilini temiz tutmak için günübirlik temizlik yapacak personel görevlendirdiklerini kaydetti.

"İlçe genelinde temizlik seferberliği başlattık"

Van Gölü sahilinin yanı sıra ilçe genelinde adeta bir temizlik seferberliği başlattıklarını kaydeden Başkan Akman, rutin işlerin yanı sıra bir yanda uzun geçen kış mevsiminden kaynaklı cadde, meydan ve yollarda oluşan tahribatları onarırken, bir yandan da çöp toplama, süpürme ve yıkama çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. Ekiplerin, her gün belirlenen plan dahilinde ilçedeki yerleşim birimlerindeki ana cadde, yol ve meydanları tazyikli su ile yıkadıklarını anlatan Başkan Akman, "Ekiplerimiz, uzun geçen kış mevsiminden kaynaklı yol kenarları ile kaldırımlarda biriken atıkları tazyikli su ile yıkayarak temizliyor. 'Daha Temiz Bir Tuşba' sloganı ile başlattığımız bu çalışmamız tek bir cadde ve sokağımız kalmayana kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz"

Çöplerin gelişi güzel etrafa atılmasının çevre ve görüntü kirliliğine neden olduğunu da belirten Başkan Akman, daha yaşanabilir temiz bir Tuşba için vatandaşları kendilerine destek vermeye davet etti. Başkan Akman, "Biz belediye olarak asli görevlerimiz arasında yer alan şehrin bakımı, yapımı, onarımı ve temizliğini yapıyoruz. Vatandaşlarımızın da özellikle temizlik konusunda bize destek olmalarını bekliyoruz. Çöplerini gelişi güzel bırakmamalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızın poşetleme sistemi olan mahallelerde çöplerini poşet içinde belirlenen saatlerde ve yerlere bırakmalarını, diğer mahallelerimizde ise çöp konteynerlerine atmaları kendi sağlıkları açısından çok önemlidir. Bu konuda vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz" şeklinde konuştu. - VAN

Tuşba Belediyesinden bahar temizliği
Tuşba Belediyesinden bahar temizliği
Tuşba Belediyesinden bahar temizliği
Tuşba Belediyesinden bahar temizliği

Van Gölü, Hisarcık, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuşba Belediyesinden bahar temizliği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Instagram hesabı açan Engin Akyürek'ten yeni paylaşım geldi Instagram hesabı açan Engin Akyürek'ten yeni paylaşım geldi Biri dövdü diğerleri çaldı! ATM'den çıkan parayı görünce dayanamamışlar Biri dövdü diğerleri çaldı! ATM'den çıkan parayı görünce dayanamamışlar Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu Son Dakika! AK Partili Hayati Yazıcı: Kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkacak Son Dakika! AK Partili Hayati Yazıcı: Kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkacak Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş Görüntü Türkiye'den! Dışarı çok nadir çıkıyor, tam o anda deklanşöre basıldı Görüntü Türkiye'den! Dışarı çok nadir çıkıyor, tam o anda deklanşöre basıldı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde salondakilere sesleniyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde salondakilere sesleniyor         
11:24
Oğlu polis memuruna çarpan anne, gözyaşlarıyla yaralının başında bekledi Oğlu polis memuruna çarpan anne, gözyaşlarıyla yaralının başında bekledi         
10:51
AK Parti'de kongre heyecanı! Salonda sayı sınırlı tutulsa da dışarıdaki görüntü endişelendirdi AK Parti'de kongre heyecanı! Salonda sayı sınırlı tutulsa da dışarıdaki görüntü endişelendirdi         
10:43
31 Mart seçimlerine damga vuran Ali İhsan Yavuz, AK Parti kongresinde ortaya çıktı 31 Mart seçimlerine damga vuran Ali İhsan Yavuz, AK Parti kongresinde ortaya çıktı         
10:33
Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek         
10:20
Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler         
09:54
Son Dakika: Fenerbahçe'de korona vakaları yükseliyor! 4 futbolcunun testi pozitif Son Dakika: Fenerbahçe'de korona vakaları yükseliyor! 4 futbolcunun testi pozitif         
09:39
Komşusu tarafından tehdit edilen kadın ağlayarak yardım istedi: Yalvarıyorum kurtarın, evimi basıyorlar Komşusu tarafından tehdit edilen kadın ağlayarak yardım istedi: Yalvarıyorum kurtarın, evimi basıyorlar         
08:54
Süveyş Kanalı, karaya oturan 400 metrelik gemi nedeniyle trafiğe kapandı Süveyş Kanalı, karaya oturan 400 metrelik gemi nedeniyle trafiğe kapandı         
06:32
Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi         
03:29
Tartışma sonucu otobüsten atılan genç, kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti Tartışma sonucu otobüsten atılan genç, kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti         
02:45
10 maddelik Ekonomi Reform Paketi'nin takvimi yayınlandı! Kamuda bir dönem sona eriyor 10 maddelik Ekonomi Reform Paketi'nin takvimi yayınlandı! Kamuda bir dönem sona eriyor         
21:45
28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu 28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu         
20:16
Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir         
19:33
'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı         
17:59
Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu         
17:01
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 11:37:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuşba Belediyesinden bahar temizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei