Tuşba Belediyesinden bahar temizliği - Son Dakika
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Tuşba Belediyesinden bahar temizliği

07.04.2022 11:02
Tuşba Belediyesinden bahar temizliği

Van'ın Tuşba Belediyesi ekipleri, havaların ısınmasıyla bahar temizliğine başladı.

Van'ın Tuşba Belediyesi ekipleri, havaların ısınmasıyla bahar temizliğine başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, karların erimeye başlamasıyla harekete geçen ekipler, ilçede kirliliğe neden olan atıkları temizledi.

Akköprü Mahallesi'nde başlatılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, belirlenen program dahilinde tüm merkez mahallelerde karların erimesiyle ortaya çıkan ve çirkin görüntü oluşturan plastik pet ve çöp poşeti, kaldırımlarda bulunan kurumuş otlar, yol kenarındaki çamur ve refüj temizliği gibi genel bir temizlik gerçekleştireceklerini söyledi.

Bölgede uzun geçen kış mevsiminin ardından merkez mahallelerde bahar temizliğine başladıklarını kaydeden Akman, şunları kaydetti:

"9 araç ve 28 personelle başlatılan çöp poşetleme, süpürme ve tazyikli su ile yıkama çalışmalarını Ramazan Bayramına kadar tamamlamayı planlıyoruz. Merkez mahallelerimizde bulvar, cadde, sokak ve kaldırımlarda yapılacak temizlik çalışmalarının ardından kaldırım ve yol bakım onarımlarına başlayacağız."

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Salih Akman, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tuşba Belediyesinden bahar temizliği - Son Dakika


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