Tuşba Belediyesinden 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde anlamlı etkinlik - Son Dakika

Tuşba Belediyesinden 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde anlamlı etkinlik

20.11.2020 15:50
Tuşba Belediyesinden 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde anlamlı etkinlik, System.String[]

Van'ın Tuşba Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuklar için anlamla bir etkinlik düzenledi.

Van'ın Tuşba Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuklar için anlamla bir etkinlik düzenledi.

Tuşba Belediyesi, Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım 1989'dan bu yana dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla kutlanan 'Dünya Çocuk Hakları Günü' kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bardakçı Mahallesi'nde düzenlenen Hacivat-Karagöz oyunu ve palyaço gösterisi ile mahalledeki çocuklar güzel vakit geçirdi.

"Onları anlamak zorundayız"

Sosyal mesafe kuralı gözetilerek mahalledeki okulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bir baba ve bir eğitimci olarak çocukları çok sevdiğini söyledi. Başkan Akman, "Bugün Çocuk Hakları Günü'dür. Onların da hakları vardır. Onların da istekleri, talepleri vardır ve biz yerel yöneticiler, anneler, babalar ve büyükler olarak da onları anlamak zorundayız" dedi.

"Çocuklarımız her şeyin en güzeline layık"

Çocukların her şeyin en iyisine layık olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Akman, "Geleceğimizi sizlere emanet edeceğiz. Bizim özlemlerimizsiniz. Ben de babayım, benim de çocuklarım var. Bir eğitimci olarak çocuklarımla beraber olduğum zaman dünyanın en keyifli insanı oluyorum. Gelecek hayallerimi çocuklarımla kuruyorum. Güzellikleri onlarla yaşamak istiyorum" şeklinde konuştu.

Çocuklara bazı tavsiyelerde de bulunan Başkan Akman, onlara maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat etmelerini istedi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı okulların 4 Ocak 2021 tarihine kadar kapalı kalacağını hatırlatan Başkan Akman, "Çocuklar, eğitim öğretim süreci insan hayatında asla bitmez. Bu sebepten dolayı okulların tatil olduğu süre içerisinde gördüğünüz eksiklerinizi tamamlamaya çalışın. Bunu yapabilmek için de öncelikle iyi bir planlama yapmanız gerekir. Eski konuların tekrarı, kitap okuma saatleri ve yabancı dil öğrenme etkinlikleriniz olmalıdır. Bu süreci hem ders çalışıp hem de ailenizle kaliteli vakit geçirerek fırsata çevirebiliriz" ifadelerini kullandı. - VAN

Tuşba Belediyesinden 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde anlamlı etkinlik
Tuşba Belediyesinden 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde anlamlı etkinlik
Tuşba Belediyesinden 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde anlamlı etkinlik
Tuşba Belediyesinden 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde anlamlı etkinlik
Tuşba Belediyesinden 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde anlamlı etkinlik
Tuşba Belediyesinden 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde anlamlı etkinlik
Tuşba Belediyesinden 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde anlamlı etkinlik

Çocuk Hakları Günü, 20 Kasım, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuşba Belediyesinden 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde anlamlı etkinlik - Son Dakika


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