Van'da kadınlara yönelik "Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama" kursu ilgi görüyor

Van'ın Tuşba ilçesinde belediye tarafından açılan "Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama" kursuna katılan kadınlar hem meslek ediniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuşba Belediyesi ve İŞ-KUR Van İl Müdürlüğü'nün desteğiyle Kalecik Mahallesi'nde belediyeye ait tarihi Van Evleri'nde açılan kursa 25 kadın katılıyor.

Belediye Başkanı Salih Akman, kadınların açılan meslek edindirme kursuna gösterdiği ilginin ekonomiye katkılarını artırmak adına önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Kursta 156 saati teorik ve 500 saati uygulamalı eğitimlerin ardından yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olan kadınlara sertifika verileceği belirten Akman, şunları kaydetti:

"Kadınlar burada alacakları eğitim sayesinde tekstil alanında kendilerini geliştirip bir yandan ev bütçelerine katkı sunarken diğer taraftan da ekonomiye destek vermiş olacak.Tuşba Belediyesi olarak kadınlarımızın sosyal, kültürel, eğitim ve sanatsal yönlerini güçlendirmelerine destek olabilmek adına hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimize bir yenisini daha ekledik. Bizler kadınlarımızın var olan yeteneklerini ön plana çıkartıp, üretime katkılarını artırıyoruz."

Sosyal belediyecilik anlamında istihdama yönelik çalışmalarının devam edeceğini dile getiren Akman, "Gelecekte iş imkanı olan ve ihtiyaç duyulan mesleklerle ilgili kursları geliştirip yaygınlaştıracağız. Bu kardeşlerimiz hem aile ekonomisine katkıda bulunacak hem de mesleklerini en iyi şekilde icra edeceklerdir. Özellikle genç kızlarımız ve kadınlarımız için imkanlarımız dahilinde bu tür mesleki kursları açma gayreti ve çabası içinde olacağız." diye konuştu.