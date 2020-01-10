Tuşba Belediyesinden evi yanan vatandaşlara ziyaret - Son Dakika
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Tuşba Belediyesinden evi yanan vatandaşlara ziyaret

6 saat önce

Van'ın Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Azad Gülengül ile Muhtarlık İşleri Müdürü Osman Kıran, son bir ay içerisinde çıkan yangınlarda evleri yanan vatandaşlara 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Tuşba Belediyesinden evi yanan vatandaşlara ziyaret, System.String[]

Van'ın Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Azad Gülengül ile Muhtarlık İşleri Müdürü Osman Kıran, son bir ay içerisinde çıkan yangınlarda evleri yanan vatandaşlara 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.


İlk olarak İstasyon Mahallesi'ne geçen Başkan Yardımcısı Azad Gülengül ile Muhtarlık İşleri Müdürü Osman Kıran, geçen hafta bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında evi yanan Atilla Eşin'i evinde ziyaret etti. Akabinde Seyrantepe Mahallesi'nde Mahsun Sezgin ve İsmail Altıntaş'a da 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunan Gülengül ve Kıran, daha sonra Altıntepe Mahallesi'ne geçerek Şahin Talay'ın evine geçtiler.


Burada bir açıklama yapan Gülengül, en büyük tesellilerinin yaşanan ev yangınlarından can kaybının olmaması olduğunu söyledi. Gülengül, "Bizler Tuşba'da 160 bin nüfusumuzla büyük bir aileyiz. Yangın dolayısıyla mağdur olan ailelerimizle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Rabbim cümlemizi her türlü görünür, görünmez kaza ve belalardan korusun. Gücümüz ve imkanlarımızın ölçüsünde, sosyal belediyecilik ilkesi gereği vatandaşlarımıza el uzatmaya, onlara her konuda destek ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Acı günlerinden de mutlu günlerinden de daima halkımızın yanındayız. Biz bugün bu ailelerimizi ziyaret ederek hem Tuşba Belediye Başkanımız Salih Akman'ın selamlarını iletip, geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk hem de küçük bir ev eşyasını hediye ettik. Onları bir nebze de olsa sevindirip hayır dualarını alabildiysek ne mutlu bizlere" şeklinde konuştu. - VAN

Seyrantepe Mahallesi, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:41 Kaynak: İHA
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