Son Dakika Haberleri: Tuşba Belediyesinden fırın ve market denetimi
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Tuşba Belediyesinden fırın ve market denetimi

47 dakika önce

Van'ın Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların rahat ve huzurlu bir ortamda alışveriş yapmasını, sağlıklı ve hijyenik koşullarda gıda tüketmelerini sağlamak amacıyla fırın ve marketlere yönelik yaptığı denetimlerine devam ediyor.

Tuşba Belediyesinden fırın ve market denetimi, System.String[]

Van'ın Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların rahat ve huzurlu bir ortamda alışveriş yapmasını, sağlıklı ve hijyenik koşullarda gıda tüketmelerini sağlamak amacıyla fırın ve marketlere yönelik yaptığı denetimlerine devam ediyor.


Okulların açılmasıyla birlikte özellikle gıda sektöründe artan hareketlilikle birlikte denetimlerini sıklaştıran Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinin ardında fırın ve marketlere yönelik başlattığı çalışmaları aralıksız devam ettiriyor. Fırın ve marketlerde fiyat etiketi, gramaj ve son kullanma tarihleri gibi hususlara özellikle dikkat eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri; fahiş fiyat artışları, usulsüzlükler ve eksik evrakların tamamlanması hususunda da esnafları uyardı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnaflara eksiklerin giderilmediği takdirde bir sonraki denetimlerde cezai işlem uygulayacakları uyarısında bulundu.


Tuşba Belediyesi olarak halk sağlığına büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Salih Akman, "Çeşitli sektörlere ait işletmeleri denetim altında tutuyoruz. Maksadımız vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmalarını temin etmektir. Okulların açılmasıyla birlikte okul kantinlerine yönelik denetimler yapan Zabıta Müdürlüğümüz, bundan sonra bu çalışmalarını aynı zaman da gıda imal eden ve satan işletmelere yönelik de sürecektir" dedi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:38 Kaynak: İHA
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