Tuşba Belediyesinden ikinci halk plajı - Son Dakika

Tuşba Belediyesinden ikinci halk plajı

03.12.2020 14:17
Tuşba Belediyesinden ikinci halk plajı, System.String[]

Türkiye'nin iç sulardaki ilk ve tek mavi bayraklı halk plajını Van'a kazandıran Tuşba Belediyesi, bir ilke daha imza atarak 22 bin metrekare toplam alan üzerine kurulacak olan Ayanıs Halk Plajı'nın yapımına başladı.

Türkiye'nin iç sulardaki ilk ve tek mavi bayraklı halk plajını Van'a kazandıran Tuşba Belediyesi, bir ilke daha imza atarak 22 bin metrekare toplam alan üzerine kurulacak olan Ayanıs Halk Plajı'nın yapımına başladı.

İhale süreci tamamlandıktan sonra geçtiğimiz günlerde yüklenici firmaya yer teslimi yapılan halk plajının 100 iş günü içerisinde tamamlanması planlanıyor. Çevreci projeleriyle halkın takdirini toplayan Tuşba Belediyesi, denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin ilk ve tek mavi bayraklı plajı olan Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı'nın hemen yanı başında bulunan 300 metrelik Van Gölü sahilini, halk plajı olarak projelendirerek 2021 Haziran ayının sonunda hizmete sunmayı hedefliyor.

Yaklaşık 2 milyon 100 bin TL'ye mal olacak ikinci bir halk plajını Van halkına kazandıracaklarını söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "Belediyemiz tarafından Van'a kazandırılan Mavi Bayraklı Halk Plajı, çevre illerden de vatandaşların gelmesi üzerine yetersiz kalıyordu ve bize bu konuda çok talep geliyordu. Bizlerde halkımızın bu taleplerini göz ardı etmedik. Vatandaşlarımızın şehrin stresinden uzaklaşabilecekleri ve aileleriyle dinlenebilecekleri, Van Gölü kenarında çok özel bir plaj alanı projelendirdik, inşallah önümüzdeki sezon hayata geçirmeyi planlamaktayız" dedi.

Birçok güzellikleri bünyesinde barındıran Tuşba'nın yaklaşık 90 kilometrelik kıyı uzunluğu ile Van'ın ilçeleri arasında Van Gölü'nde en uzun kıyı şeridine sahip ilçe olduğunu dile getiren Başkan Akman, "Doğal ve şifalı suyu ile nam salmış olan gölümüz haliyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğramaktadır. Bizler de halkımızın Van Gölü'nden daha fazla istifade etmelerini sağlamak amacıyla 300 metresi sahil bandı olmak üzere, 22 bin metrekare alan üzerine kurulu Ayanıs Halk Plajı Projemizi tamamlamak üzereyiz. 22 bin metrekarelik alanda tasarlanan Ayanıs Halk Plajı içerisinde otopark, 50 adet piknik masası, piknik alanları, çocukların eğlenmeleri için çocuk oyun alanları, ayrıca 370 metrekare alan üzerinde kurulu alt katı mescit ve WC, üst katı ise göl manzaralı teras bulunan restorandan oluşan 2 katlı tesis bulunacaktır" diye kaydetti.

Kentin doğasını ve kültürünü koruyan projelerle ön plana çıkan Başkan Akman, "Tuşba halkına seçim döneminde söz verdiğimiz çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Vizyon projelerimiz içerisinde yer alan Ayanıs Halk Plajı Projemiz bir sahil düzenlemesidir ve en kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Ayanıs Mahallemizde göl kıyısında hayata geçireceğimiz proje ile halkımız rahat bir nefes alacak. Bölge turizmine artı değer katacak olan proje ile aynı zamanda halkımızın keyifle kullanacağı bir alanı daha kente kazandırmış olacağız. Vatandaşlarımız, aileleri ile piknik yapabileceği gönül rahatlığı ile göle girebileceği bir alan oluşturacağız. Çocuklarınızla, ailenizle keyifli sohbetler, keyifli piknikler için önümüzdeki sezon Tuşba sahili sizleri bekliyor" şeklinde konuştu. - VAN

Tuşba Belediyesinden ikinci halk plajı
Tuşba Belediyesinden ikinci halk plajı
Tuşba Belediyesinden ikinci halk plajı
Tuşba Belediyesinden ikinci halk plajı

Bayraklı, Türkiye, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuşba Belediyesinden ikinci halk plajı - Son Dakika


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