Tuşba Belediyesinden kar mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tuşba Belediyesinden kar mesaisi - Son Dakika

Tuşba Belediyesinden kar mesaisi

7 saat önce

Van'ın Tuşba Belediyesinin karla mücadele ekibi, dün etkili olan kar yağışının ardında ilk mesaisine başladı.

Tuşba Belediyesinden kar mesaisi, System.String[]

Van'ın Tuşba Belediyesinin karla mücadele ekibi, dün etkili olan kar yağışının ardında ilk mesaisine başladı.


Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekibi, ilçe genelinde yol ve kaldırımlarında kar temizleme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Salih Akman'ın talimatıyla sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlayan ekipler, ilçede etkili olan kar yağışı ve akabinde gece saatlerinde yaşanan fırtınadan dolayı kapanan mahalle yollarını tek tek açıyor. Rakımı yüksek olan Akşit ve Yeniköşk mahallelerinde fırtınadan dolayı kapanan yolları açan ekipler, vatandaşların kar yağışının neden olduğu olumsuzluklardan etkilenmemesi için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.


Ayrıca buzlanma ve don olaylarına karşı da tedbir alındığı ve yaşanacak olan buzlanmalara karşı tuzlama ekibinin hazır bekletildiği kaydedildi. - VAN

Salih Akman, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:01 Kaynak: İHA
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