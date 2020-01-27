Tuşba Belediyesinden kar mesaisi - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediyesi ekipleri, etkili olan yoğun kar yağışından dolayı kapanan mahalle yollarını açtıktan sonra hafta sonu mesaisini esnaf ve sanatkarlara ayırdı.



Geçtiğimiz cuma günü etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışının ardından harekete geçen Tuşba Belediyesi karla mücadele ekipleri, 15 şoför ve 15 operatörden oluşan toplam 30 personel ve 9 kamyon, 5 greyder, 4 hidromek ve 2 loderle yürüttüğü karla mücadele çalışmasını 24 saatte tamamladı. Ardından belediye ekipleri, Belediye Başkanı Salih Akman'ın direktifleri ile ilin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi çarkının döndüğü ve binlerce kişinin istihdam edildiği Küçük Sanayi Sitesi ve Marangozlar Sitesinde biriken karları iş makineleri ile topladıktan sonra kamyonlarla site dışına taşıdı. Hafta sonu tatilini de fırsat olarak değerlendiren ekipler, binlerce insanın istihdam edildiği sitelerde iş ve üretimin sağlıklı bir şekilde yürümesi için gece gündüz çalışarak mesainin başladığı pazartesi gününe temiz bir ortam bıraktı.



Ekiplerce yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kar yağışı ile birlikte tüm merkez ve kırsal mahallelerindeki yolları ulaşıma açtıklarını; akabinde ekiplerin Oto Sanayi Sitesi ile Marangozlar Sitesinde iş makineleri ile topladıkları kar kütlelerini araçlara yükleyerek site dışına çıkardıklarını ifade etti. An itibarıyla yolu ulaşıma kapalı olan tek bir mahallenin kalmadığını söyleyen Başkan Akman, saatinde ilçenin tüm yollarını temizlediklerini kaydetti. Başkan Akman, "Ekiplerimiz gece gündüz demeden günün 24 saati sahadalar. Karla mücadele ekiplerimize ve halkımızın gösterdiği duyarlılıktan ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.



Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Yıldızbaş ise pazar günü sahada olan Belediye Başkanı Salih Akman ve ekibine teşekkür ederek, "Tuşba Belediye Başkanımız, tüm ekibi ile birlikte sahadalar. Esnafımızın rahat bir ortamda çalışmaları için pazar günü toplanan kar kütlelerini kamyonlara yükleyerek taşıyorlar. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - VAN