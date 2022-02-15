Tuşba'da belediye ekipleri KDV indirimi denetimi yaptı - Son Dakika

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde belediye ekipleri, gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından bakkal ve marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın talimatları ile belediye ekipleri, ilçe genelinde gıda ürünü satan işletmelerde etiket ve fiyat kontrolü yaptı.

Yapılan denetimlerde vatandaşın almış olduğu ürünlerle ilgili kasada kesilen fişlerin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve ayrıca raftaki fiyatların kasadaki fiyatlara uyup uymadığına bakıldı.

Denetimlere Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk de katıldı.