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Tuşba'da belediye ekipleri KDV indirimi denetimi yaptı - Son Dakika

Tuşba'da belediye ekipleri KDV indirimi denetimi yaptı

15.02.2022 13:36
Tuşba'da belediye ekipleri KDV indirimi denetimi yaptı

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde belediye ekipleri, gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından bakkal ve marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde belediye ekipleri, gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından bakkal ve marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın talimatları ile belediye ekipleri, ilçe genelinde gıda ürünü satan işletmelerde etiket ve fiyat kontrolü yaptı.

Yapılan denetimlerde vatandaşın almış olduğu ürünlerle ilgili kasada kesilen fişlerin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve ayrıca raftaki fiyatların kasadaki fiyatlara uyup uymadığına bakıldı.

Denetimlere Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk de katıldı.

Tuşba'da belediye ekipleri KDV indirimi denetimi yaptı
Tuşba'da belediye ekipleri KDV indirimi denetimi yaptı
Tuşba'da belediye ekipleri KDV indirimi denetimi yaptı
Tuşba'da belediye ekipleri KDV indirimi denetimi yaptı

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Katma değer vergisi, Salih Akman, Tuşba, Van, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tuşba'da belediye ekipleri KDV indirimi denetimi yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuşba'da belediye ekipleri KDV indirimi denetimi yaptı - Son Dakika
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