Tuşba Belediyesinden kura çekimi duyurusu - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediyesi, daimi işçi alımında mülakata katılacakların belirlenmesi için yapılacak olan kura çekimini Noter huzurunda ve belediyenin sosyal medya platformlarında canlı olarak yayınlanacak.

Tuşba Belediyesinden yapılan açıklamada, "Tuşba Belediyemizin şirketi olan Van Tuşba Kent Hizmetleri A.Ş. bünyesinde istihdam edilecek beden işçisi, şoför ve güvenlik görevlisi kura çekimleri 10 Mayıs 2021 günü saat 15.00'da belediye meclis salonunda Noter huzurunda yapılacaktır. Kura çekimi, belediyemizin sosyal medya platformlarından da canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca ilimizde görev yapan tüm yerel ve ulusal basın kuruluşları da Noter huzurunda yapılacak olan kura çekimine davet edilecektir" denildi. - VAN