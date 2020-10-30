Tuşba Belediyesinden ödüllü yarışma - Son Dakika

Tuşba Belediyesinden ödüllü yarışma

30.10.2020 09:34
Tuşba Belediyesinden ödüllü yarışma, System.String[]

Van'ın Tuşba Belediyesinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ödüllü 'Resim ve Kısa Video' yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Van'ın Tuşba Belediyesinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ödüllü 'Resim ve Kısa Video' yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Genç neslin, büyük bir mücadelenin sonucunda kurulan Cumhuriyetin değerlerini öğrenmesi ve bu değerlerin benimsenmesi amacıyla ilçedeki ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Resim ve Kısa Video' yarışmasına yaklaşık 250 öğrenci katıldı. Tarafsız komisyon tarafından yapılan değerlendirmenin ardından eserleri ödüle layık görülen öğrencilere düzenlenen bir törenle ödülleri verildi. Tuşba Belediyesinde düzenlenen törende öğrencilere ödülleri Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Kızıldeniz tarafından verildi.

Her iki kategorinin birincilerine bisiklet, ikincilerine akıllı saat ve üçüncülerine scooterin ödül olarak verildiği yarışmanın resim kategorisinde Van Güzel Sanatlar Lisesinden Şeval Demirel birinci, Hüma Hatun MTA Lisesinden Melisa Çiçekel ikinci ve İdris-i Bitlisi Ortaokulundan Gamze Sena Yaylacı ise üçüncü oldu. Kısa video kategorisinde ise Şemsibey Ortaokulundan Nubar Erbağa birinci, Mahir Kolyiğit Ortaokulundan Sümeyye Kalkan ikinci ve Abdurrahmangazi İşitme Engelliler Ortaokulundan Cemil Batan ise üçüncü oldu. - VAN

Tuşba Belediyesinden ödüllü yarışma
Tuşba Belediyesinden ödüllü yarışma
Tuşba Belediyesinden ödüllü yarışma
Tuşba Belediyesinden ödüllü yarışma
Tuşba Belediyesinden ödüllü yarışma
Tuşba Belediyesinden ödüllü yarışma
Tuşba Belediyesinden ödüllü yarışma

Video, Resim, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuşba Belediyesinden ödüllü yarışma - Son Dakika

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