Tuşba Belediyesinden okullara kitap desteği - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediyesi, kırsal mahallelerdeki okullara kitap desteğinde bulundu.

Tuşba Belediyesinin eğitim, spor, kültür, sanat, bilim ve teknoloji alanında çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Salih Akman'ın talimatlarıyla Çomaklı ve Kozluca mahallelerindeki okullarda kitaplık oluşturuldu, okullara kitap desteğinde bulunuldu.

Okulları ziyaret eden Belediye Meclis Üyeleri Mahmut Ekinci ve Havva Duran çalışmalar hakkında bilgi aldı, öğrencilere satranç takımı dağıttı.

Eğitime önem verdiklerini belirten Duran, "Öğrencilerimiz için en büyük ve en değerli hediyenin kitap olduğunu düşünerek yola çıktık. Öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıklarını ve kitap sevgilerini artırmak amacıyla eğitimci olan Başkan Akman'ın direktifleri ile kitaplığı olmayan kırsal mahallelerimizin okullarına kitaplık ve 50 okulumuza da 5 bin hikaye kitabı dağıtımına başladık." dedi.