Tuşba Belediyesinden 'personel alımı' açıklaması - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediyesi, Tuşba Kent Hizmetleri Anonim Şirketi'nin yapmış olduğu personel alım ilanının iptal edildiğini, alımların ise ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.

Tuşba Belediyesinden yapılan açıklamada, "Tuşba Kent Hizmetleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulumuz tarafından Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzün bünyesinde görevlendirilmek için 16 Mart 2021 tarihinde İş-Kur aracılığıyla 32 vasıfsız işçi alımı ilanı vermiştir. Ancak işçi alımı için kurumumuzca verilen ilanda yeterli sayıda başvuru olmaması sebebi ile belediyemiz tarafından iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - VAN