Tuşba Belediyesinden Vatandaşlara Bez Torba
1 saat önce
Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, naylon poşet kullanımının doğaya verdiği zarara dikkat çekmek için vatandaşlara bez torba dağıttı.
Tuşba
Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe
, naylon poşet kullanımının doğaya verdiği zarara dikkat çekmek için vatandaşlara bez torba dağıttı.
Tuşba Belediyesi tarafından yaptırılan 10 bin bez torba, vatandaşlara dağıtıldı.
Özgökçe, yaptığı açıklamada, ilçedeki market ve semt pazarında torba dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Van
'da poşet kullanımını azaltmak istediklerini ifade eden Özgökçe, kırsal yerleşim yerlerinde de bez torba dağıtacaklarını aktardı.
Bez torbalara ilgi gösteren vatandaşlar, Özgökçe'ye teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:34 Kaynak: AA
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