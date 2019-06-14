Son Dakika Haberleri: Tuşba Belediyesine 'En İyi Çevre Eğitim Etkinlik' ödülü
Son Dakika Güncel Haber

Tuşba Belediyesine 'En İyi Çevre Eğitim Etkinlik' ödülü

17 dakika önce

Van'ın Tuşba Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından her yıl düzenlenen 'En İyi Çevre Eğitim Etkinlik' ödülüne layık görüldü.

Tuşba Belediyesine 'En İyi Çevre Eğitim Etkinlik' ödülü, System.String[]
Van'ın Tuşba Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından her yıl düzenlenen 'En İyi Çevre Eğitim Etkinlik' ödülüne layık görüldü.

Geçen yıl Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyan Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı'nı Van'a kazandıran Tuşba Belediyesi, 'En İyi Çevre Eğitim Etkinlik' ödülüne layık görüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyeleri ile Türkiye Çevre Eğitim Vakfı yetkililerinden oluşan jüri heyeti tarafından yapılan değerlendirme sonucu, Türkiye'de ödüle layık görülen 3 belediyeden biri de Tuşba Belediyesi oldu.

Hedeflerinin sürdürülebilir bir çevre olduğunu söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bunun ilk şartının ise insanları bilinçlendirmekten geçtiğini kaydetti. Doğru kullanılmayan her şeyin zamanla bozulmaya, kirlenmeye, eskimeye ve yavaş yavaş yok olmaya mahkum olduğunu dile getiren Başkan Akman, "Gelecek nesillere yeşil, sağlıklı, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için kolları bugünden sıvamak gerekiyor. Ancak bu şekilde Tuşba'mız, ülkemiz ve dünyamız hem bize, hem de yeni nesillere bir miras olarak kalabilir" dedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Ece Marina'da Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile 2019 Yılı Mavi Bayrak Ödülü'ne hak kazanmış olan 463 plaj, 22 marina ve 15 yatın temsilcilerinin katıldığı 'Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni'nde Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'a 'En İyi Çevre Eğitim Etkinlik' ödülünü Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan verdi. Törende, Başkan Akman da Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a yün seccade hediye etti. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:44 Kaynak: İHA
Türkiye, Van, Tuşba, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



F-35 programıyla ilgili gizli belgeler basına sızdı! Türkiye risk altında Uluslararası şirketlerden gıdada çifte standart! İngiltere'de süt oranı yüzde 13, Türkiye'de ise yüzde 1 Türkiye'de kayıtlı işsiz sayısı 4 milyonu aştı Binali Yıldırım'dan "spor kıyafet" sorusuna yanıt: Üşendim

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:01:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tuşba Belediyesine 'En İyi Çevre Eğitim Etkinlik' ödülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]