Tuşba'da kilim ve halı kursuna katılanlara sertifikaları verildi - Son Dakika

Van'ın Tuşba ilçesinde kilim ve halı dokuma kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Tuşba Belediyesinin Türkiye İş Kurumu ( İŞ KUR) İl Müdürlüğü desteğiyle açtığı kursta 25 kursiyer eğitimlerini tamamladı.

Kalecik Toplum Yaşam Merkezinde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Salih Akman, hizmetin sosyal belediyeciliğin bir yansıması olduğunu söyledi.

Açtıkları her kursun ekonomik ve sosyal olmak üzere iki önemli boyutu olduğunu anlatan Akman, "Kilim-halı ile bindallı gibi unutulmaya yüz tutmuş birçok meslek dalını bu kurslarımız sayesinde yeniden yaşatırken, katılan kursiyerlerimiz hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor hem de yeni meslekler öğreniyor. Sosyal boyutunda ise bu kurslara katılanlar yeni arkadaşlıklar ve dostluklar ediniyor." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.

Programa, Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, İŞ KUR İl Müdürü Hidayet Kişi ve Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Yaviç katıldı.