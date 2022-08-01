Tuşba Belediyesinin sıvat desteği devam ediyor - Son Dakika
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Tuşba Belediyesinin sıvat desteği devam ediyor

01.08.2022 19:55
Tuşba Belediyesinin sıvat desteği devam ediyor

Tuşba Belediyesinin meralarda otlatılan hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanması için çiftçilere verdiği su teknesi (sıvat) desteği devam ediyor.

Tuşba Belediyesinin meralarda otlatılan hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanması için çiftçilere verdiği su teknesi (sıvat) desteği devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kalecik ve Alabayır mahallelerinde kurulumu tamamlanan sıvatları inceleyen Belediye Başkanı Salih Akman, 3 yılda 487 sıvatın kurulumunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hayvancılığın yapıldığı ve su kaynağı yeterli olan tüm mahallelerde çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Akman, şunları kaydetti:

"Bu yıl da hayvan sayısı fazla olan 22 mahallemize 250 adet ek sıvatın kurulumuna başladık. Ekiplerimiz tarafından hızla gerçekleştirilen sıvat kurumu kısa bir sürede tamamlanacak. Bunların kurulmasıyla ilçe genelinde kurduğumuz sıvat sayısı da 737'ye ulaşmış olacak. Tarım ve hayvancılığa imkanlarımız ölçüsünde sağladığımız desteklerle hem ürün çeşitliliğini hem de üretimi artırarak çiftçilere ek gelir sağlıyoruz. Yaşanan pandemi süreci ile birlikte gıdanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Bu sıkıntıyı atlatmanın tek yolu tarım ve hayvancılıktan geçiyor"

İlçenin tarım ve hayvancılıkta iyi durumda olduğunu aktaran Akman, "Göreve geldiğimiz günden bu yana kırsal mahallelerde oturan çiftçilerimize ek gelir sağlamak amacıyla 5 bin ceviz, 3 bin badem ve bin tane de üzüm fidesi dağıttık. Bugüne kadar 56 mahallemize yaklaşık 100 civarında model ceviz, badem ve üzüm bahçesi kurduk. Çiftçilerimiz 2021 yılı itibarıyla belediyemizin öncülüğünde kurulan bahçelerde ilk ürünlerini almaya başladılar." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Kalecik, Tuşba, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuşba Belediyesinin sıvat desteği devam ediyor - Son Dakika

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