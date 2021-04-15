Tuşba Belediyesi'nin sahil parkı göz kamaştırıyor - Son Dakika

Tuşba Belediyesi'nin sahil parkı göz kamaştırıyor

15.04.2021 10:57

Tuşba Belediyesi'nin sahil parkı göz kamaştırıyor Van'ın Tuşba Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan İskele Sahil 2. Etap Parkı adeta göz kamaştırıyor.

Tuşba Belediyesi'nin sahil parkı göz kamaştırıyor

VAN - Van'ın Tuşba Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan İskele Sahil 2. Etap Parkı adeta göz kamaştırıyor.

Tuşba Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan İskele Sahil 2. Etap Parkı, kentin yeşil alan kapasitesini artırdı. Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde 90 bin metrekarelik alanda yapılan park; çocuklar için oyun parkı, gençler için spor alanı, koşu ve yürüyüş yolu ile 7'den 70'e herkese hitap ediyor.

İHA muhabirine konuşan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçe sakinleri başta olmak üzere tüm vatandaşlar için daha iyi hizmet sunabilmek için sahil parkını yaptıklarını söyledi. Akman, "İskele 2. Etap Sahil Parkı projemiz 15 milyona mal oldu. Yaklaşık 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Parkımız toplam 90 bin metrekare alana sahiptir. İskele 2. Etap sahil bandımız yaklaşık olarak bin 400 metre uzunluğundadır. Sahil bandı için 137 bin metrekare kıyı alan ıslah edildi. Bununla birlikte yürüme yolu ve bisiklet yolu mevcuttur. 300 metrekare büyüklüğünde meydan havuzu yapıldı. Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk çocuk ve yetişkin Survivor Parkı kuruldu. Gençler için macera parkur alanı yapıldı. Halkın spor yapabileceği fitness aletleri yapıldı. Vatandaşların dinlenebileceği, piknik ve eğlence alanları oluşturuldu. Toplam 117 adet barbekü kamelya ve piknik masaları bırakıldı ve 24 saat kamera sistemi ile güvenli bir ortam sağlandı" dedi.

Tuşba Belediyesi'nin sahil parkı göz kamaştırıyor
Tuşba Belediyesi'nin sahil parkı göz kamaştırıyor
Tuşba Belediyesi'nin sahil parkı göz kamaştırıyor
Tuşba Belediyesi'nin sahil parkı göz kamaştırıyor
Tuşba Belediyesi'nin sahil parkı göz kamaştırıyor
Tuşba Belediyesi'nin sahil parkı göz kamaştırıyor
Tuşba Belediyesi'nin sahil parkı göz kamaştırıyor
Tuşba Belediyesi'nin sahil parkı göz kamaştırıyor
Tuşba Belediyesi'nin sahil parkı göz kamaştırıyor
Tuşba Belediyesi'nin sahil parkı göz kamaştırıyor
Tuşba Belediyesi'nin sahil parkı göz kamaştırıyor

İhlas Haber Ajansı, oyunlar, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuşba Belediyesi'nin sahil parkı göz kamaştırıyor - Son Dakika


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