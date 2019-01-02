Tuşba'da "3. Geleneksel Münazara Programı" Başladı

Tuşba Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle kentte "3. Geleneksel Münazara Programı" başladı.

Tuşba Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle kentte "3. Geleneksel Münazara Programı" başladı.



Koçyiğit İlköğretim Okulunda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, münazaralarda öğrenciler kadar izleyenlerin de bir şeyler öğrendiğini söyledi.



İller arasında yapılacak münazara yarışmalarına hazır olduklarını belirten Özgökçe, gençlerden ümitli olduklarını belirtti.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani de münazarada dereceye giren takımların Van'ı, Türkiye'de temsil edeceğini dile getirerek, "Münazara programlarını çok farklı boyutlarıyla önemsiyoruz. Münazara hem ferdi hem de takım işidir. Öğrenciler münazarayla kendilerini ifade etmeyi öğreniyor. Çok güzel müsabakalar olacak. Böylece ilçe takımlarımızı belirlemiş olacağız." dedi.



Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Akademik Danışmanı Doç. Dr. Ahmet Yayla da eğitimin sadece okullarda, sınıflarda öğrenilenlerden ibaret olmadığına vurgu yaparak, "Bir takım akademik ve bilimsel etkinlikler yoluyla bilgiler öğreniyoruz. Öğrenciler sunum hazırlarken bir çok araştırma yapıyorlar. Topluluk önünde kendilerini ifade etmeleri sosyalleşme ve ayrı bir öğrenme sürecidir." diye konuştu.



Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren Canik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine ödül verildi.



Programa okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.

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