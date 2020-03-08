Tuşba'da, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinliği - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, cinsiyetler arası adaleti şiar edinen bir dinin mensupları olduklarını belirterek, "Kadın ve erkeğin karşılıklı hakkaniyet içinde yeryüzünü birlikte imar edeceğine inandığımız gün yaşanan kadın cinayetleri de son bulur" dedi.



Tuşba Belediyesi ile Van İl Müftülüğü, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla düzenlediği 'Geçmişten Günümüze Kadın ve Toplum' konulu konferans Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Din Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut tarafından verilen konferansa, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın yanı sıra Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç, Van İl Müftü Yardımcısı Melike Seyitoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hava Duran, Tuşba İlçe Kadın Kolları Başkanı Hacer Sevgin Altın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın eşi Aygül Akman ile çok sayıda kadın katıldı.



İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardında Ulu Cami Müezzin Kayyımının Kur'an-ı Kerim tilavetleri ile başlayan konferansta, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman bir açılış konuşması yaptı. Bahçesaray ilçemizdeki çığ felaketi, Başkale ilçemizdeki deprem ile vatan ve bayrak için görevi başında iken şehit olan güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve yakınlarına başsağlığı dileyerek konuşmasına başlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "Başta İdlib, çığ ve deprem şehitlerimizin anne ve eşlerini saygıyla selamlar, 8 Mart Kadınlar Günü'nü tebrik ederim" dedi.



Geçmişte kadına yönelik şiddetin birçok alanda yer aldığını, töre cinayetlerinin ülke gündemine oturduğu, kızların eğitim hakkının kısıtlandığı günlere çok şahitlik ettiklerini belirten Başkan Akman, demokratik ve ileri bir toplum için kadının güçlendirilmesi, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk gibi alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmalarının büyük önem arz ettiğini belirterek, "Bunu gören AK Parti hükümetlerimiz, her geçen gün kadın-erkek eşitliği, kadın haklarının korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesi ve kadınların istihdamıyla ilgili önemli yasal düzenlemelere imza atmıştır" diye konuştu.



Günümüzde manevi ve ahlaki değerlerin erozyona uğradığını müşahede ettiklerini de vurgulayan Başkan Akman, "Aile içinde sevgi, saygı ve özellikle fedakarlığın sekteye uğradığı, kadın cinayetlerin işlendiği, yuvaların yıkıldığına şahit oluyoruz. Hükümetimizin yaptığı birçok yasal düzenleme ve tedbirlere rağmen aile kurumumuzun yara aldığını üzülerek gözlemlemekteyiz. Biz, kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğuna inanan bir gelenekten geliyoruz. Cinsiyetler arası adaleti şiar edinen bir dinin mensupları olarak kadın ve erkeğin karşılıklı hakkaniyet içinde yeryüzünü birlikte imar edeceğine inandığımız gün bu cinayetler de son bulur" şeklinde konuştu.



Van İl Müftü Yardımcısı Melike Seyitoğlu'nun da bir selamlama konuşması yaptıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Din Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut'un 'Geçmişten Günümüze Kadın ve Toplum' konusuyla gündeme ışık tutan konferansına geçildi. Tarihten kadın şahsiyetlerden örnekler vererek günümüzdeki kadın algısının anlaşılması ve İslam'ın kadınlara verdiği değer üzerinde duran Akbulut, Kur'an-ı Kerim ve siyerde yer alan, özellikle eşine yani peygamberimize destek olması noktasında Hazreti Hatice, firavunun sarayındaki bütün varlık ve imkanları reddeden Hazreti Musa'yı yetiştiren Firavunun karısı Hazreti Asiye'yi, Peygamberimizin kızı Fatıma'ya olan ilgi ve muhabbetini, kendisini mescide adayan Hazreti Meryem gibi insanlığa örnek olan kadınların bu örnekliğini dinleyicilere aktardı. - VAN