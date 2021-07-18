Tuşba'da ailelere bayram yardımı - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla ailelere şeker ve kolonyadan oluşan hediye paketi dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Salih Akman'ın talimatlarıyla ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan paketler, evlere ulaştırıldı.

Belediyeciliğin gönül işi olduğunu belirten Akman, "Tuşbalıların bayram öncesi ihtiyaçlarını gidermenin sevincini yaşıyoruz. Vatandaşımızın hayır duasını almak bizim için büyük bir moral ve motivasyon kaynağıdır. Halkımıza hizmet etmek için buradayız." diye konuştu.