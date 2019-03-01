Tuşba'da 'Aydınlatma İhbar Mobil Uygulama ve Yönetim Paneli' Toplantısı

Van'ın Tuşba Belediyesi ile TEDAŞ Van Gölü Bölge Müdürlüğü tarafından Tuşba'daki mahalle muhtarlarına yönelik 'Aydınlatma İhbar Mobil Uygulama ve Yönetim Paneli' anlatıldı.

Van'ın Tuşba Belediyesi ile TEDAŞ Van Gölü Bölge Müdürlüğü tarafından Tuşba'daki mahalle muhtarlarına yönelik 'Aydınlatma İhbar Mobil Uygulama ve Yönetim Paneli' anlatıldı.



Tuşba Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına; Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, TEDAŞ Van Gölü Bölge Müdürü Cezmi Yakar, Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nuri Bekiroğlu, Tuşba Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Osman Kıran ile mahalle muhtarları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, 2014 yılından beri tüm kamu kurum ve kuruluşları ile olduğu gibi TEDAŞ Van Gölü Bölge Müdürlüğü ile de ilişkilerinin çok iyi olduğunu ve uyum içerisinde çalıştıklarını ifade etti. Tuşba'da yaşayan insanları her türlü hizmetin en kalitesine sahip olmayı hak ettiğini dile getiren Başkan Özgökçe, "Mahalleniz ile ilgili dile getirmiş olduğunuz talepleri, aktarmış olduğunuz sorunların birebir takipçisi olduk ve bundan sonrada kurumsal kimliğe büründürdüğümüz Tuşba Belediyesi çalışanları takipçisi olacaklardır. Bazı işlerin sonuca ulaşması zaman alacaktır. Ama hiç şüpheniz olmasın, mahallelerinizle ilgili sorunların sonuca ulaşması için sonuna kadar takipçi olacağım" dedi.



Ev sahipliğinden dolayı Başkan Özgökçe'ye teşekkür ederek konuşmasına başlayan TEDAŞ Van Bölge Müdürü Cezmi Yakar ise, yeni uygulamaya konulan ve vatandaşların kolaylıkla başvuru yaparak elektrik direklerindeki arızayı genel merkeze ulaştırabileceği 'Aydınlatma İhbar Mobil Uygulama ve Yönetim Paneli' sisteminin vatandaşın hayatını kolaylaştıran bir gelişme olduğunu dile getirdi. Mobil cep telefonundan kolaylıkla indirilen program sayesinde TEDAŞ giriş sayfasından arıza kaydı verilebileceğini de anlatan Yakar, Iphone ya da Android uygulaması cep telefonlarına kolay bir şekilde indirilebildiğinin altını çizdi. Kayıt işleminin uygulama indirildikten sonra 'Giriş Tuşuna' basılması gerektiğini vurgulayan Yakar, "TC kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılıyor. Kullanıcı sisteme girmeden önce lambası yanmayan veya arıza yapan elektrik direğinin fotoğrafını çekiyor. Arıza yapan elektrik direğinin fotoğrafı çekilirken internetten indirilen program sayesinde cep telefonu arıza yapan elektrik diğerinin bulunduğu yerin konumu da iletilmektedir. Arıza kaydı oluştururken, çektiğimiz video ya da fotoğrafları sisteme yüklüyoruz. Verdiğimiz arıza kaydı dağıtım şirketinin sistemine düşüyor. Dağıtım şirketi arızaya araç gönderirken, cep telefonundan gönderdiğimiz sinyal arıza şirketini yönlendiriyor ve arıza ekibi hiç kimsenin yardımı olmadan, kimseye adres sormadan kendi elleri ile koymuş gibi gelip arıza yapan elektrik direğini buluyor. Arıza giderildikten sonra ise arızayı bildiren cep telefonuna arızanın giderilme durumu hakkında kısa mesaj ile bilgi geliyor" dedi.



TEDAŞ Van Gölü Bölge Müdürlüğü çalışanlarının sinevizyon desteği ile muhtarlara uygulamayı indirerek çalışma sistemini anlattıktan sonra Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, muhtarlara her davetlerine icabet etmelerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür etti. Toplantı, mahalle muhtarlarının Başkan Özgökçe ve Bölge Müdürü Yakar ile birlikte toplu fotoğraf çekmeleri ile son buldu. - VAN

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