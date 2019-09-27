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Tuşba'da belediye hizmetine çirkin saldırı

1 saat önce

Tuşba'da belediye hizmetine çirkin saldırı Halk için yapılan hizmeti hazmedemeyenler, bir gecede 5 parkı tahrip ettiVAN - Van'ın Tuşba Belediyesi'nin halka yaptığı hizmeti hazmedemeyenler, bir gecede 3 mahallede bulunan 5 parkı tahrip etti.

Tuşba'da belediye hizmetine çirkin saldırı

Halk için yapılan hizmeti hazmedemeyenler, bir gecede 5 parkı tahrip etti

VAN - Van'ın Tuşba Belediyesi'nin halka yaptığı hizmeti hazmedemeyenler, bir gecede 3 mahallede bulunan 5 parkı tahrip etti.

Tuşba Belediyesi'nin kamu kaynakları ile yaptırdığı parklar, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Handil ve Belediye Meclis Üyesi Murat Dargın ile birlikte dün gece tahrip edilen Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bulunan Hamdullah Uçkan, Sevgi ve Çağrı parkları ile İstasyon Mahallesi Selahaddin-i Eyyubi Parkı ve Seyrantepe Mahallesi Seyrantepe Parkı'nda incelemelerde bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yapılan böyle bir hizmette kimin neden rahatsızlık duyacağını anlamaktan zorlandığını belirtti. Hizmetleri hazmedemeyen bazı kişi ve kişiler tarafından sistematik olarak geçekleştirilen olaydan üzüntü duyduklarını dile getiren Başkan Akman, kamu yararına olan hizmetin karalanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Başkan Akman, "Dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 3 mahallelerimizde bulunan 5 parkımızdaki büfelerin camları ile su sayaçları, parklardaki çeşmeler, oturma bankları, çatılı piknik masaları, spor alanlarında bulunan basketbol potaları ile kale direkleri ve ağaçları kırıp tahrip edilmiş. Yaşanan bu olaydan dolayı çok üzüldük. Çünkü kamu kaynakları ile halkımızın yararına yapılan bir hizmeti böyle tahrip etmek utanç verici bir durum. Bunu gerçekleştiren kişi veya kişiler, kendileri bu topluma ait hissetmeyenlerdir. Kamu malına zarar verenleri kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.

Bu kişilere inat Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin vakit kaybetmeden yenileme çalışmalarına başladığının altını da çizen Başkan Akman, "Yapılan hizmetlerimizin hepsi vatandaşlarımız içindir. Korumak, kollamak, geleceğe bırakmak hepimizin görevidir. Hiçbir gerekçe bu yapılanı haklı gösteremez. Hizmetlerimizi gölgeleyemez" ifadelerini kullandı.

Tuşba'da belediye hizmetine çirkin saldırı

Tuşba, Van, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:42 Kaynak: İHA
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