Son Dakika Haberleri: Tuşba'da Çatı Yangını

Tuşba'da Çatı Yangını

5 dakika önce

Van'ın Tuşba ilçesinde soba bacasından çıktığı tahmin edilen yangında bir ev hasar gördü.

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Van'ın Tuşba ilçesinde soba bacasından çıktığı tahmin edilen yangında bir ev hasar gördü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Tuşba ilçesine bağlı Koç Mahallesi'nde ikamet eden Emine Güneş isimli vatandaşa ait tek katlı çatılı bir evde meydana geldi. Çıkan yangın sonucu alevler kısa sürede evin çatısına yayıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı birinci vardiya ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alırken, evde maddi hasar meydana geldi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:12 Kaynak: İHA

Van, Tuşba, 3. Sayfa
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