Tuşba'da ceviz ve badem fidanları toprakla buluşturuluyor - Son Dakika

Tuşba'da ceviz ve badem fidanları toprakla buluşturuluyor

06.05.2021 13:38
Tuşba'da ceviz ve badem fidanları toprakla buluşturuluyor, System.String[]

Van'ın Tuşba Belediyesinin üreticilere ek bir gelir sağlamak amacıyla başlattığı 'Model Ceviz ve Badem Bahçesi' projesi kapsamında bu yıl da 6 bin adet ceviz ve badem fidanı toprakla buluşturuldu.

Van'ın Tuşba Belediyesinin üreticilere ek bir gelir sağlamak amacıyla başlattığı 'Model Ceviz ve Badem Bahçesi' projesi kapsamında bu yıl da 6 bin adet ceviz ve badem fidanı toprakla buluşturuldu.

Tuşba Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan üreticilerin hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da her biri en az 4 dönüm olmak üzere oluşturulacak 34 adet 'Model Ceviz ve Badem Bahçesi' projesi kurumu devam ediyor. Mollakasım Mahallesi'nde düzenlenen bir programla ilk fidan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman tarafından toprak ile buluşturuldu.

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Zübeyir Yıldızbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Handil ve birim müdürleri ile birlikte 4 dönümlük alana 60 adet ceviz ve badem fidanı diken Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, daha önceki yıllarda da Tuşba Belediyesi olarak vatandaşlara badem ve ceviz fidan dağıttıklarını hatırlatarak, "Geçen yıldan bu yana yürüttüğümüz proje kapsamında üreticimize 12 bin adet ceviz ve badem fidanı dağıtarak bugüne kadar toplam 101 'Model Ceviz ve Badem Bahçesi' kurduk. Bu yıl da kuracağımız 34 'Model Ceviz ve Badem Bahçesi'nden biri olan Mollakasım Mahallemizde belirlediğimiz şartları yerine getiren Ali Altürk isimli vatandaşımıza ait tarlaya dikiyoruz" dedi.

Tuşba'nın sanayi, eğitim, turizmin yanı sıra bir tarım kenti olduğunu söyleyen Başkan Akman, bu yüzden tarım ve hayvancılığa dayalı projeleri çok önemsediklerini kaydetti. Bu yıl üreticilere yönelik meyve ağacı budama eğitimini de verdiklerini hatırlatan Başkan Akman, "İlçe hayvancılığına katkı sağlamak amacıyla mahallelerin büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı ile sürü sayısı, meraların topoğrafik yapısı, otlatma süresince su kaynağının kesilip kesilmediği gibi durumlar göz önüne alınarak hayata geçirdiğimiz 'Su Suvatı Projemiz' bu yılda devam ediyor. Amacımız vatandaşlarımıza alternatif gelir kaynakları sağlamaktır" şeklinde konuştu.

Tuşba Belediyenin toplam 4 bin metrekare alana 60 adet fidan dikerek oluşturduğu 'Model Ceviz ve Badem Bahçesi'ne kavuşan Ali Altürk isimli üretici ise Tuşba Belediyesinin böyle bir projesinin olduğunu öğrendiğinde hemen başvurduğunu belirterek, "Başvurumu kabul ederek bu güzelim araziye ilk fidanları diken Belediye Başkanımız Salih Akman ve ekibine teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - VAN

Tuşba'da ceviz ve badem fidanları toprakla buluşturuluyor
Tuşba'da ceviz ve badem fidanları toprakla buluşturuluyor
Tuşba'da ceviz ve badem fidanları toprakla buluşturuluyor
Tuşba'da ceviz ve badem fidanları toprakla buluşturuluyor

Ceviz, Tuşba, Tarım, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuşba'da ceviz ve badem fidanları toprakla buluşturuluyor - Son Dakika


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