Tuşba'da "Fikirler Konuşuyor" Münazara Yarışması

Van'ın Tuşba Belediyesi tarafından hazırlanan "Tuşba'da Fikirler Konuşuyor" temalı 3'üncü geleneksel münazara yarışmasının bu yılki ilk etabı gerçekleşti.

Van'ın Tuşba Belediyesi tarafından hazırlanan "Tuşba'da Fikirler Konuşuyor" temalı 3'üncü geleneksel münazara yarışmasının bu yılki ilk etabı gerçekleşti.



Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Tuşba Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği liseler arası 'Fikirler Konuşuyor' münazara yarışması, Canik Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Van Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri arasında gerçekleşti. Koç İlkokulunun konferans salonunda düzenlenen münazara yarışmasına Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Nuri Bekiroğlu, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Programda bir konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, münazara yarışmalarındaki amaçlarının öğrencilerin bundan sonraki hayatlarında mutlu olması ve üstün başarılar sergilemesi olduğunu belirtti. İleride yetiştirdikleri öğrencilerin bir milletvekili gibi münazara edebileceğini ifade eden Başkan Özgökçe, "Fikirler Konuşuyor yarışmasıyla geleceğimiz olan gençlerimiz bir meclis üyesi veya milletvekili gibi münazara edebilecektir. Burada yarışan sadece öğrenciler değil, izleyenler de birçok şey öğreniyor. En önemlisi öğrencilerimiz zamanı en iyi şekilde nasıl değerlendireceğini öğreniyor. Her bir öğrencimiz 5 dakika içerisinde kendisini ifade edecek, karşıdaki öğrenciyi dinleyecek ve ona göre pratik bir zekayla onlara bir cevap verecektir. Daha sonra jürilerimiz ise öğrencilerin hak ettiği puanı veriyor. Bu vesileyle öğrencilerimizi yetiştiren ailelere, öğretmenlere, okul müdürlerine teşekkür ederim" dedi.



Bu yıl münazara yarışmalarının 3'üncüsünü gerçekleştirdiklerini anımsatan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ise, "Münazara yarışmalarının birçok faydası vardır. Bunlardan bir tanesi akademik çalışma yapar gibi öğretmen ve öğrencilerimiz öğrenme sürecini başlatarak alıştırma yaparlar. Bu çalışma yapılırken bilimsel bir tez hazırlar gibi öğrencilerimiz kaynaklardan veriler toplarlar. Bu verileri toplarken de kaynağını belirtirler. Dolayısıyla ilçemizdeki bütün liselerin katılımıyla öğrencilerimiz doğru, etkili, yalansız konuşma ve karşı tarafı ikna etme şeklinde münazara ediyorlar" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından düzenlenen yarışmada Van Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, "Teknoloji kullanımı insan hayatında olumlu sonuçlar doğurur" tezini savunurken, Canik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ise, "Teknoloji kullanımı insan hayatında olumsuz sonuçlar doğurur" antitezini savundu.



Oldukça çekişmeli geçen yarışmanın sonunda Van Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri 84 puan alırken, Canik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ise 84.58 puan alarak bir üst tura yükseldi. Zorlu geçen münazaranın ardından, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. - VAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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