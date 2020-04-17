Tuşba'da 'halk ekmek' dağıtımı mobil ekiplerle yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tuşba'da 'halk ekmek' dağıtımı mobil ekiplerle yapılacak - Son Dakika

Tuşba'da 'halk ekmek' dağıtımı mobil ekiplerle yapılacak

6 saat önce

Van'ın Tuşba Belediyesi, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle 10'u merkez 67 mahallede 8 mobil ekiple 'Mavi Tuşba Halk Ekmek' servisi yapacak.

Tuşba'da 'halk ekmek' dağıtımı mobil ekiplerle yapılacak, System.String[]

Van'ın Tuşba Belediyesi, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle 10'u merkez 67 mahallede 8 mobil ekiple 'Mavi Tuşba Halk Ekmek' servisi yapacak.


Korona virüs salgını nedeniyle Van'ın da aralarında bulunduğu 30'u büyükşehir 31 kentte ikinci kez 48 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Tuşba Belediyesi, bu gece 00.00'da başlayıp pazar gecesi 00.00'da sona erecek yasaktan Tuşbalıların en az seviyede etkilenmesi için bir dizi önlem aldı. Zabıta ve temizlik hizmetlerini yürüten personelin görevinin başında olacağını belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, halkın can ve mal güvenliğinin devletin koruması altında olduğunu ve bu konuda hiç kimsenin endişe etmesine gerek olmadığını dile getirdi.


'Mavi Tuşba Halk Ekmek' vatandaşın kapısına götürülecek


Halkın uygulanan yasağa uymaları ve dışarı çıkmamaları gerektiğini de dile getiren Başkan Akman, merkez 10 mahallede bulunan 18 Mavi Tuşba Halk Ekmek büfesinin 2 gün boyunca kapalı olacağını, ancak bunun yerine Tuşba Belediyesi logosu ile giydirilmiş 4 adet mobil araç ile mahallelerde ekmek dağıtımı yapılacağını dile getirdi. Ayrıca kırsal kesimlerde bulunan 57 mahallede de eskiden olduğu gibi yine 4 mobil araç ile halk ekmeğin götürülerek vatandaşa kapıdan teslim edileceğini söyleyen Başkan Akman, "Kıymetli hemşehrilerim, Tuşba Belediyesine bağlı olarak faaliyet gösteren Mavi Kent Halk Ekmek, iki gün boyunca tam kapasite ile çalışarak ürettiği ekmeği mahallelere götürülerek halkımıza ulaştıracak. Lütfen panik yapmayın, endişe etmenize gerek yok, uygulanan sokağa çıkma yasağı hepimizin sağlığı içindir. Yasağa uyarak hem kendi sağlığımızı hem de yakınlarımızın sağlığını koruyalım. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.


8 mobil ekip 67 mahallede ekmek dağıtımı yapacak


Mavi Tuşba Halk Ekmeğin, 2 gün boyunca vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için tam kapasite çalışacağını da dile getiren Başkan Akman, "Vatandaşlarımıza servis araçlarımızla sokak sokak ekmek dağıtımını yapacağız. Vatandaşlarımız sağlığı için evde kalsın. Halkımızı iki gün hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Ekmek konusunda özellikle hiçbir ihtiyaçları olmayacak. Mahallelerde ekmek dağıtımı yapmak için 4'ü merkez mahallelerde olmak üzere 8 araç görevlendirdik. Ekiplerimiz, 67 mahallemizde ekmeği götürerek kapıda vatandaşlarımıza teslim edecek" şeklinde konuştu. - VAN

Halk Ekmek, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 12:11 Kaynak: İHA

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