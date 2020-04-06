Tuşba'da hizmete çirkin saldırı - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediyesinin kamu kaynakları ile mahalle sakinlerinin rahatı ve güveni için yaptığı parklar, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi.



İçişleri Bakanlığının korona virüsü salgını tedbirleri çerçevesinde yayınladığı genelge doğrultusunda kapalı tutulan Kalecik TOKİ'deki Şehit Soner İdil Spor Kompleksi ile Altıntepe Mahallesi'ndeki Altıntepe Mahalle Parkı'na dün gece giren kişi veya kişiler, idari bina duvarları ile futbol sahasının etrafını çeviren teller ile piknik masaları ve oturma banklarını tahrip ettiler. Mahalle sakinleri için yapılan böyle bir hizmette kimin neden rahatsızlık duyacağını anlamaktan zorluk çektiğini belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, hizmetleri hazmedemeyen bazı kişi veya kişiler tarafından sistematik olarak geçekleştirilen olaydan üzüntü duyduklarını dile getirdi. Yaşanan üzücü olayın ilk olmadığını, ancak son olmasını dilediklerini vurgulayan Başkan Akman, kamu yararına olan hizmetin bilinçli olarak tahrip edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Başkan Akman, "Dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler 2 mahallelerimizde bulunan parklarımızda bulunan idari binamız ile futbol sahasının çitlerini, kamelyaları, piknik masaları ve oturma banklarını tahrip etmişler. Yaşanan bu olaydan dolayı çok üzüldük. Çünkü kamu kaynakları ile halkımızın yararına yapılan bir hizmeti böyle tahrip etmek utanç verici bir durum. Kamu malına zarar verenleri kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.



Bu kişilere inat belediye ekiplerinin vakit kaybetmeden yenileme çalışmalarına başladığının altını da çizen Başkan Akman, "Yapılan hizmetlerimizin hepsi vatandaşlarımız içindir. Korumak, kollamak, geleceğe bırakmak hepimizin görevidir. Hiçbir gerekçe bu yapılanı haklı gösteremez. Belediyemizce yapılan hizmetlere gölge düşüremez" ifadelerini kullandı. - VAN