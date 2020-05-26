Tuşba'da ibadete açılacak camiler dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Tuşba Belediyesi, 29 Mayıs Cuma'dan itibaren kademeli olarak ibadete açılacak camilerde dezenfekte çalışması yaptı.

Tuşba'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı olan camilerin tekrar ibadete açılması için gün sayılıyor. Camilerin, normalleşme süreci kapsamında cemaate kademeli olarak açılacak olması belediye ekiplerini harekete geçirdi.

Salgının Türkiye'de görüldüğü andan itibaren cami, Kur'an kursları, taziye evleri ile kamu kurum ve kuruluşları gibi ilçe genelinde bulunan tüm bina ve iş yerlerinde dezenfekte çalışmasını yapan belediyesi ekipleri, camilerde ikinci kez dezenfekte çalışmalarına başladı.

İlçe merkezi başta olmak üzere tüm camilerin tek tek temizlenerek dezenfekte edildiğini anlatan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, belediye olarak koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaların tamamında sürdürülebilirliği esas aldıklarını dile getirdi.

Halkın temiz bir ortamda huzur içinde ibadetlerini yerine getirmek için daha önce yürütülen "Gül Kokulu Camiler" projesinin devam ettiğini de dile getiren Başkan Akman, "Tüm imkanlarımızı kullanılarak cami ve mescitlerde temizlik ve dezenfekte çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz. Temizlik çalışmasının ardında camilerimizde gül suyu uygulaması yapıyoruz. Vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik bir ortamda huzur içinde ibadetlerini yerine getirmeleri için gerekli olan tüm tedbirleri aldık." şeklinde konuştu.